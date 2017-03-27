14:15

Бизнесмен Олег Дерипаска пригрозил иском физическим лицам и СМИ, которые пишут о его связях с экс-руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом «в интересах правительства Путина». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление предпринимателя в The Wall Street Journal.

«Я хочу решительно опровергнуть это злонамеренное утверждение и ложь, я никогда не брал обязательств и не заключал контрактов с целью продвижения интересов правительства Путина», – сказал он.

Российский бизнесмен объявил о готовности участвовать в слушаниях Конгресса США, чтобы доказать ложность этой информации.

https://twitter.com/Billbrowder/status/846692751349600256

Ранее Associated Press написало, что Пол Манафорт секретно работал на Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. Соответствующий контракт они якобы подписали в 2006 году и действовал он как минимум до 2009 года. The Independent добавлял, что Манафорт должен был разработать стратегию, которая «подорвет» авторитет антироссийской оппозиции в странах СНГ. Американец также якобы должен был оказывать влияние на политиков, бизнесменов и СМИ в США и странах Европы.

Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску, но уточнил, что его работа была законной. Он заявил, что представлял личные и бизнес-интересы бизнесмена. Представитель Дерипаски подчеркивал, что Манафорт консультировал российского бизнесмена только по вопросам инвестиций.