16:06

Горизбирком Санкт-Петербурга одобрил проведение референдума по передаче Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Представленное в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума и приложенные к нему документы соответствуют требованиям Федерального закона и Закона Санкт-Петербурга», – говорится в проекте решения комиссии, текст приводит «Фонтанка».

Теперь за документ должны проголосовать в Законодательном собрании Петербурга.

14 марта избирком Петербурга отклонил заявку на проведение референдума, после чего инициативная группа подала новую заявку.

В тот же день источники РБК сообщили, что Смольный потребовал у музея Исаакиевского собора вывезти все экспонаты до Пасхи, поскольку у чиновников «есть желание» передать здание в пользование РПЦ к празднику. В музее назвали такие сроки невыполнимыми и отметили, что никаких приказов по этому поводу нет.

10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Он подчеркивал, что собор сохранит музейную функцию, при этом в РПЦ говорили, что атеистические экскурсии проводить не будут. После этого в городе начались протестные акции.