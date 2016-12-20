15:27

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки к закону об ОСАГО, который лишает автовладельцев возможности получать денежные выплаты в качестве возмещение ущерба при ДТП. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, страховая компания будет самостоятельно ремонтировать автомобиль в автосервисах в течение 30 дней. При ремонте должны быть использованы только новые детали, исключение составляют случаи, когда владелец автомобиля дал согласие на использование старых деталей. Сервис должен находиться не более чем в 50 километрах от места ДТП или дома потерпевшего.

Автовладельцы смогут получать компенсацию в денежном эквиваленте только в случае полного разрушения автомобиля, смерти или получения тяжелых травм потерпевшим. Также страховщик выплачивает деньги при ущербе, превышающем 400 тысяч рублей.

Закон начнет действовать через месяц после подписания.

Автор законопроекта – депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов. В поддержку закона выступал Центробанк. В ЦБ объясняли необходимость принятия закона возросшим число «авантюристов», которые завышают страховые выплаты на основании фейковых экспертных заключений.

Заметка дополняется.