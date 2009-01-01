Президент Владимир Путин подписал законопроект, ограничивающий право СМИ вести трансляции из судов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законопроект разрешает вести трансляции только с разрешения суда, причем будут указываться конкретные места в зале, откуда их можно проводить.
Помимо этого, нельзя будет вести трансляции с заседаний на стадии досудебного производства, то есть избрании меры пресечения или ее продления. Соответствующие поправки внесут в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Изначально «Медиазона» предполагала, что нововведения коснутся и текстовых трансляций. По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Боковой, для текстовых трансляций ограничений не будет.
Ранее законопроект одобрили в Госдуме. Юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов называл документ «самым репрессивным в сфере уголовного процесса, принятым в последнее время». Он подчеркивал, что журналистов, которые будут вести трансляцию без разрешения, могут вывести из зала и расценить их действия как неуважение к суду.
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