15:54

Microsoft выложила на сервер сборку большого обновления Windows 10 Creators Update, сообщает Neowin.

Как напоминает The Verge, официальный релиз обновления, по некоторым данным, запланирован на 11 апреля.

Здесь доступна 64-разрядная версия, по этой ссылке – 32-разрядная. Neowin отмечает, что обе версии удалось установить без каких-либо проблем.

Следующее крупное обновление Windows было запланировано на осень 2017 года, затем стало известно о выходе дополнительного. В сборке, среди прочего, существенно обновлен графический редактор Paint. Microsoft добавила возможность создавать в нем трехмерные объекты.

Предыдущее большое обновление Windows под названием Anniversary Update вышло в августе 2016 года. Сама Windows 10 была представлена годом ранее.