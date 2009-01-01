Microsoft выложила на сервер сборку большого обновления Windows 10 Creators Update, сообщает Neowin.
Как напоминает The Verge, официальный релиз обновления, по некоторым данным, запланирован на 11 апреля.
Здесь доступна 64-разрядная версия, по этой ссылке – 32-разрядная. Neowin отмечает, что обе версии удалось установить без каких-либо проблем.
Следующее крупное обновление Windows было запланировано на осень 2017 года, затем стало известно о выходе дополнительного. В сборке, среди прочего, существенно обновлен графический редактор Paint. Microsoft добавила возможность создавать в нем трехмерные объекты.
Предыдущее большое обновление Windows под названием Anniversary Update вышло в августе 2016 года. Сама Windows 10 была представлена годом ранее.
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