16:42

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался привлекать посредников к переговорам с «родным братом» Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Белта».

«Если есть какие-то проблемы [с президентом РФ Владимиром Путиным], мы их решим. Без посредников, мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего», – сказал глава Белоруссии.

Лукашенко отметил, что у него «блестящие» отношения с Путиным. Президент Белоруссии добавил, что они «подберут» время и проведут встречу.

«Я ему как-то публично сказал – может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят», – заявил он.

Владимир Путин ранее заявил, что Россия заинтересована в предоставлении помощи Белоруссии. Он отметил, что Россия оказывает поддержку Белоруссии в скрытой и прямой форме, а общий объем этих средств назвал «впечатляющим». Президент России сообщил, что не жалеет об этом, так как «играет вдолгую».

Осенью 2016 года Москва и Минск не могли договориться о ценах на российский газ. В январе стало известно, что Россия сократит поставки нефти в Белоруссии из-за задолженности Минска за газ. Лукашенко тогда назвал российскую позицию «издевательством».