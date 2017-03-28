Все отделения Сбербанка на Украине разблокировали. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу банка.
В Сбербанке отметили, что отделение в Днепре уже работает, а банки в Киеве и Запорожье возобновят работу завтра.
13 марта украинские националисты замуровали вход в офис Сбербанка и пообещали блокировать его работу, пока у банка не отберут лицензию. На следующий день неизвестные забросали офис Альфа-банка камнями. Возмущение активистов вызвало решение Сбербанка обслуживать клиентов с паспортами ДНР и ЛНР. В Кремле заявили, что не понимают, почему власти Украины бездействуют в ситуации с дочерними структурами российских банков.
16 марта Украина ввела санкции в отношении «дочек» российских госбанков, под ограничениями оказался в том числе Сбербанк.
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