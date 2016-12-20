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«Газпром» убрал из обычного релиза о долгах россиян за газ упоминание о Северном Кавказе. На это обратил внимание «Интерфакс».

В марте 2016 года компания сообщала, что жители Северо-Кавказского федерального округа формируют больше 80% общей задолженности. По данным на начало прошлого года долг этого региона составлял 48,6 млрд рублей.

В пресс-релизе от 28 марта 2017 года указано только, что «более 83% задолженности сформировано теплоснабжающими организациями, населением и предприятиями электроэнергетики».

За год, сообщает «Газпром», общий долг потребителей вырос на 6% до 161 млрд рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2016 года рассказал о долге Северного Кавказа за газ порядка 70 млрд рублей с учетом предыдущих лет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в феврале назвал «Газпром» и «Россети» виновниками того, что республика живет «как в XIX веке». По словам Кадырова, жители Чечни платят «за свет, за газ, но деньги не доходят».