Первые два месяца правления Дональда Трампа прошли в острой внутриполитической конфронтации. Сообщения о вмешательстве России в президентскую кампанию не только вызвали общественный резонанс, но и привели к тщательной проверке в Конгрессе всех кандидатов на высокие посты в администрации Трампа. Особое внимание уделялось изучению зарубежных поездок и контактов этих претендентов с политиками и чиновниками из разных стран – в первую очередь, из России. Это неудивительно: вашингтонские политики хорошо знакомы с легальной в США практикой лоббизма, в том числе в интересах зарубежных стран. Но в случае с Россией эти опасения, похоже, не так оправданны.

Важные сигналы

Особенно тяжело прошли слушания у госсекретаря, бывшего президента нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона, который не скрывал своего положительного отношения к Владимиру Путину и главе «Роснефти» Игорю Сечину. Впервые в законодательной практике кандидата на должность госсекретаря провели через три этапа проверки в комитете по этике и два круга слушаний в профильном комитете. Примечательны и беспрецедентны итоги общего голосования в Сенате по Тиллерсону: 56 – за и 43 – против. Для сравнения, его предшественники Хиллари Клинтон и Джон Керри был утверждены в 2009 и 2013 годах, получив поддержку 94 законодателей, а Кондолиза Райс – коллега Тиллерсона по партии – получила в далеком 2005 году 85 голосов. То, что назначение на пост госекретаря такой влиятельной личности как Тиллерсон висело на волоске, говорит о серьезной встревоженности общества и законодательной власти.

Главной проблемой для новой администрации стала отставка советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который был обвинен в незаконных контактах с российской стороной. По данным американских спецслужб, Флинн задолго до вступления Трампа в должность встречался с послом Сергеем Кисляком и обсуждал с ним возможность отмены западных санкций. Флинн после долгих отрицаний признал свою вину и добровольно ушел с поста, который официально занимал чуть больше двадцати дней (абсолютный рекорд в американской истории). Позже выяснилось, что он скрыл и подробности долгих связей с правительством Турции, интересы которой лоббировал в статусе иностранного агента. Примеры Тиллерсона и Флинна вновь сделали актуальным старинный спор о факторе лоббизма в американской общественно-политической жизни.