18:56

Минимальная розничная цена водки будет рассчитываться автоматически по специальному алгоритму. Об этом сообщил представитель Минфина РФ Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Сейчас идет межведомственное обсуждение единого алгоритма, который будет закреплен, – сказал Сазонов. – Алгоритм готов, нужно согласовать параметры. Надеюсь, что это займет неделю–две».

Чиновник заметил, что автоматический расчет позволит «пресечь разногласия по цене».

Как сказал Сазонов, пересчитывать минимальную стоимость будут один-два раза в год, учитывая ставку акциза, а также надбавки производителей.

Вице-премьер Александр Хлопонин 22 марта поручил Минфину повысить минимальную цену 0,5 литра водки со 190 рублей до 219. В министерстве назвали предложенную цену завышенной.