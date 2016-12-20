С крестьянским хлебом где-нибудь в Ирландии, в нежных слоях французского круассана или в кофе стартаперов Кремниевой долины – обычное сливочное масло кажется повсеместно используемым и любимым компонентом питания. За свою долгую историю оно успело побывать частью религиозного культа, лекарством, угрозой для здоровья и элементом загробной жизни. Сейчас мир пересматривает отношение к основным составляющим диеты – сахару и жиру, и масло возвращается в меню после десятилетий изгнания. Мы изучили отношения человечества с маслом и выяснили, что говорит о нем наука.

История сливочного масла, как и других базовых продуктов, – это история человечества. Масло упоминается еще в Ветхом Завете – именно его, вместе с хлебом и молоком, принесли Авраам и его жена Сарра трем ангелам, спустившимся с небес. В Древнем Риме масло использовали в медицинских и косметических целях – римляне лечили им кашель, раны и больные суставы и наносили на кожу и волосы, чтобы сделать их мягкими и блестящими. В древнем Египте маслом пытались лечить ожоги и болезни глаз. Позднее в Северной Европе его также употребляли при проблемах со зрением и против мочекаменной болезни. В индуизме Кришна считается любителем гхи – очищенного топленого масла, которое поклонники приносят ему уже более 3000 лет. На территории Ирландии были обнаружены контейнеры со сливочным маслом, оставленные в земле за 400 лет до нашей эры.

При всем этом как и когда человек впервые научился производить сливочное масло, мы не знаем. По одной из версий, это произошло около 10 тысяч лет назад, сразу после появления домашних животных, и стало результатом счастливой случайности. Полагают, что некий древний скиталец путешествовал по Африке с запасом овечьего молока, налитого в флягу из шкуры. Когда он решил напиться, обнаружил в мехах вместо жидкости нечто желтоватое, густое и, как оказалось, вкусное, – из-за тряски молоко сбилось в масло. Первое письменное упоминание этой субстанции датируется приблизительно 2500 годом до нашей эры – таков возраст известняковых табличек из Месопотамии, на которых археологи нашли рисунки со сценами производства масла.