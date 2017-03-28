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Президент Молдавии Игорь Додон подписал указ о назначении референдума по четырем вопросам. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Первый вопрос будет касаться наделения президента дополнительными полномочиями по роспуску парламента и назначению даты досрочных парламентских выборов. Также на референдуме будет обсуждаться сокращение числа депутатов со 101 до 71.

К тому же гражданам страны будет предложено решить, нужно ли заменить предмет «История румын» на «Историю Молдавии» в учебных заведениях.

Наконец, на референдуме будет вынесен вопрос об отмене закона о «порядке возврата украденного миллиарда евро из банковской системы». Речь идет о случае в сентябре 2015 года, когда три крупнейших банков страны не вернули 13 млрд леев (38,9 млрд рублей), выданные Нацбанком под гарантии правительства.

«Все эти проблемы я пытался решить в парламенте. Внес эти предложения в парламент, но они блокируют все инициативы. Я другого выхода не вижу, кроме как обратиться к народу», – сказал Игорь Додон.

Референдум назначен на 24 сентября 2017 года.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что противостояние между «пророссийским» президентом Молдавии Игорем Додоном и проевропейским правительством привело к отзыву молдавского посла Думитру Брагиша из России в начале марта.