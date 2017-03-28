Во Франции снова осужден один из самых известных террористов XX века Ильич Рамирес Санчес, более известный как Карлос Шакал. Он был связан с палестинскими боевиками, долгое время избегал ареста и пользовался покровительством государственных лидеров.
Шакал хвастался, что в рядах «палестинского сопротивления» ему не было равных по числу убитых. Если верить его словам, боевик был причастен к гибели примерно 1,5 тысячи человек.
Теперь Санчеса вновь приговорили к пожизненному заключению – формально уже третьему по счету – за теракт, произошедший в 1974 году. Тогда у входа в магазин в центре Парижа взорвалась граната. Погибли два человека, более 30 были ранены.
По официальной версии, теракт стал ответом на арест активиста одной из леворадикальных группировок – «Красной армии Японии». Организация решила надавить на французские власти, пригрозив им террором, и обратились к Шакалу (позднее японец был освобожден и покинул страну).
Сам Шакал настаивал на том, что именно к этому теракту не причастен. Впрочем, исход дела для него мало что изменил. Он и так отбывает два пожизненных заключения – за убийство полицейских и серию терактов во Франции в начале 1980-х годов. Фактически Санчес находится в тюрьме более 20 лет.
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