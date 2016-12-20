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Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое отменяет указы предыдущего главы государства Барака Обамы по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает «Би-би-си».

Издание отмечает, что новый план Трампа стимулирует использование ископаемых видов топлива. Распоряжение также отменяет стратегию развития экологически чистой энергетики, которая ограничивает выбросы парниковых газов на угольных электростанциях.

Ранее Трамп заявлял, что он собирается положить конец «войне с углем». Он называл глобальное потепление «мистификацией, изобретенной китайцами». Трамп отмечал, что отмена этих указов создаст новые рабочие места в стране и позволит угольной и нефтяной промышленности развиваться.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал, что США выйдут из Парижского соглашения по климату 2015-го года. Его подписали 196 стран, они договорились снижать содержание углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

В конце февраля 2016 года Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп передумал выходить из соглашения под влиянием своей дочери Иванки и ее мужа Джареда Кушнера.