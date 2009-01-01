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Компания «Артпол Холдинг», принадлежащая бывшему министру энергетики Сергею Шматко, предоставила заем для перезапуска журналов GEO, GEOлёнок и GALA Биография. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным собеседников телеканала, издатель журналов «Джи Медиа», который входит в холдинг ACMG, получил от компании Шматко в долг 6–8 млн рублей.

При этом, пишет «Дождь», участие экс-министра энергетики в бизнесе ACMG не ограничивается этим займом. Как утверждают источники на медиарынке, он присутствовал на переговорах о продаже Forbes в 2015 году. Представитель холдинга ACMG Оксана Менейлюк участие Шматко в сделке отрицает. Она отметила, что он не является партнером холдинга.

В сентябре 2015 года медиаконцерн Axel Springer продал журналы Forbes, OK!, GEO и Gala Биография российскому холдингу Artcom Media (ACMG) Александра Федотова. Позже «Ведомости» писали, что Федотов имеет тесные связи с основателем движения «Антимайдан» сенатором Дмитрием Саблиным.

Сергей Шматко был министром энергетики РФ с 2008 по 2012 год. Сейчас он занимает должность специального представителя президента по международному сотрудничеству в электроэнергетике.​ «Дождь» называет его «человеком из команды Сечина».