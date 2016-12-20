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Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, за это решение проголосовали 97 сенаторов, двое выступили против. Теперь документ будет направлен в Белый дом для подписания президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Politico писала, что Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн собирался предложить Дональду Трампу поддержать вступление Черногории в НАТО.

В мае 2016 года главы МИД стран НАТО в Брюсселе подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. С тех пор представители страны получили право участвовать в обсуждении документов, принимаемых альянсом, но не подписывать их. Ожидалось, что все права члена альянса Черногория получит к середине 2017 года.

В Кремле тогда заявили, что принятие Черногории в НАТО «повышает напряженность в Европе».

Все 28 стран – членов НАТО должны ратифицировать договор, чтобы Черногория могла вступить в альянс. Сейчас соглашение одобрили 24 государства.

В феврале власти Черногории обвинили российские спецслужбы в причастности к подготовке переворота в стране. Предполагалось, что целью этих действий могло стать предотвращение вступление Черногории в НАТО.