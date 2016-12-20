00:55

Боевики, напавшие 24 марта на часть Нацгвардии в чеченской станице Наурская, состояли на «ваххабитском» учете. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, служащие Нацгвардии во время нападения были без оружия. После шести часов вечера они, по правилам, сдали его в камеру хранения. В случае атаки дежурные на КПП должны были оповестить командира подразделения, чтобы тот открыл оружейку. Однако во время нападения в ночь 24 марта дежурные спали, отмечают источники РБК.

Боевики убили двух спящих служащих на КПП, после чего забрали их оружие. На территории части между нападающими и патрульными началась стрельба. Один из рядовых 15 минут пытался дозвониться до дежурного, а другой позвонил в соседнюю воинскую часть и сообщил о нападении, но ему не сразу поверили.

Собеседники издания утверждают, что всего в нападении участвовали восемь боевиков. Двое из них «стояли на стреме» и успели скрыться, однако одного уже поймали. Также стало известно, что шесть из восьми нападавших ранее стояли на «ваххабитском» (профилактическом) учете. При этом боевики «были хорошо знакомы с территорией воинской части». Источник, близкий к силовым структурам Чечни, сообщил, что некоторые из них принимали участие в строительных работах в военном городке.

Нападение на воинскую часть Нацгвардии произошло в ночь на 24 марта. Погибли шесть военных и столько же нападавших, еще трое военнослужащих были ранены. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».

По данным Следственного комитета, напавшие на военных в Чечне имели при себе ножи и огнестрельное оружие. По факту нападения было заведено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о хищении оружия с применением насилия.

«Новая газета» указывала признаки «типичного “китайского расстрела”» в случившемся. В том числе газета ссылалась на фотографии, на которых видно, что все напавшие на военный городок Нацгвардии были убиты выстрелом в голову. Позднее 25 марта источник «Интерфакса» в силовых структурах назвал «бредом сивой кобылы» эти сведения, добавив, что «такого термина в Чечне никогда не существовало».