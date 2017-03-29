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Самым популярным депутатом Госдумы в социальной сети «ВКонтакте» оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование агентства «Интернет-агитация».

Вторую позицию по популярности занимает бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, депутат Госдумы от партии «Единая Россия». Третье место у лидера КПРФ Геннадия Зюганова. При этом по числу просмотров Жириновский значительно их опережает. В среднем, его посты читают 68 тысяч пользователей, тогда как посты Поклонской и Зюганова – около 12 и 11 тысяч соответственно.

Авторы исследования отмечают, что страницы «ВКонтакте» ведут лишь четверть депутатов Госдумы.

«Если вспомнить, что многие депутаты избрались по одномандатным округам с 500 000 избирателей, а теперь работают на федеральном уровне, то цифры более чем скромные. Десятки депутатов Госдумы ведут страницы, а посты читают менее 100 человек», – добавляет директор по технологиям «Интернет-агитации» Валерий Соловьев.

Собеседник издания считает, что аудитория соцсети рассматривает таких депутатов как поп-звезд, а не как политиков.