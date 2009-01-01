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В новой системе распределения президентских грантов решающее слово получит координационный комитет под руководтсвом первого заместителя главы администрации президента (АП) Сергея Кириенко. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, в координационный комитет войдут 30 представителей действующих грантооператоров. В их числе уполномоченные по правам человека Татьяна Москалькова и по правам ребенка Анна Кузнецова, ректор МГУ Виктор Садовничий, члены Совета федерации Валерий Рязанский и Екатерина Лахова, член Общественной палаты Лео Бокерия, глава общественной организации Российский союз молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий.

Издание отмечает, что соответствующий указ президента должен появиться в ближайшее время. При этом конкурс по распределению грантов должен начаться в апреле, как и в прошлом году.

В бюджете на президентские гранты в 2017 году заложено 4,3 млрд рублей. Сейчас гранты распределяют девять операторов: «Гражданское достоинство», «Покров», Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, Союз женщин России, фонд «Перспектива», Лига здоровья нации, Российский союз ректоров и РСМ.