08:47

Директор департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры РФ Артем Новиков был задержан в Москве оперативниками ФСБ РФ. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Новикова задержали 28 марта в здании Минкультуры на Леонтьевском переулке, 7. В отношении Новикова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

«Фонтанка» отмечает, что задержанный чиновник в Санкт-Петербурге более известен как сын заместителя директора по строительству Эрмитажа Михаила Новикова. Последний, по данным издания, недоступен по телефону, а его знакомые не знают, как его найти.

Как позднее сообщило издание, непосредственно перед задержанием Артем Новиков читал доклад о реставрационных работах на памятниках архитектуры в Крыму. Сотрудники ФСБ прервали доклад, заявив, что у них есть «пара срочных вопросиков».

Кроме того, в квартире Новикова прошел обыск, после которого, по данным «Фонтанки», было найдено «вещество, очень похожее на синтетический наркотик». Сам Новиков назвал вещество солью.

Источник «Интерфакса» уточнил, что Новикова задержали в рамках «дела реставраторов». 29 марта суд должен рассмотреть вопрос об избрании Новикову меры пресечения.

ФСБ возбудила «дело реставраторов» в марте 2016 года. Оно касается контрактов на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом.

Один из обвиняемых по этому делу – бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Следователи считают, что он возглавлял преступную группу. которая похитила 50 млн рублей при заключении реставрационных контрактов. Пирумов был освобожден от должности в декабре 2016 года.