11:18

Фонды, указанные в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон», не предоставляют отчетность Минюсту, а у четырех фондов из пяти нет работающих сайтов. К такому выводу пришла «Новая газета».

Издание попыталось связаться с представителями фондов «Дар», «Градислава», «Соцгоспроекта», Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонда социально-культурных инициатив (ФСКИ).

Газета отмечает, что фонды оказались «секретными». Только у одного фонда есть работающий сайт, одна из организаций не располагается по адресу регистрации, а таблички с названиями на зданиях есть только у двух фондов. После запросов на получение отчетов о деятельности часть организаций ответила отказом, а другие не дали ответа.

По адресу фонда «Дар» журналисты обнаружили стройку, где возводится жилой комплекс компании «Кодест Интернешнл». Секретарь офиса отказался назвать действительный адрес фонда.

Офис «Соцсгоспроекта» зарегистрирован в бизнес-центре «Россолимо». В ответ на просьбу принять запрос на информацию в фонде заявили, что журналисты ошиблись номером, а потом перестали отвечать на звонки. При этом администрация бизнес-центра заявила, что в тот же момент они находились «на связи» с сотрудниками «Соцгоспроекта».

В бизнес-центре, где находится Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта, охранники сначала долго искали подтверждения того, что он расположен по этому адресу. Позднее выяснилось, что офис действительно находится по указанному адресу, хотя никто из опрошенных журналистом о нем до этого не знал.

Работает сайт только у Фонда социально-культурных инициатив. Отчеты, однако, не публикует и этот фонд. Секретарь организации заявила, что отчеты предоставляются Минюсту, но на его сайте они хранятся только год. «Новая газета» отмечает, что это неправда, так как ей удалось найти отчеты НКО с 2014 года. Вместо отчетности фонд позднее отправил газете тринадцать брошюр, в числе которых «Поздравляем! Вы беременны», иллюстрированное издание «Покровители семьи и брака Святые Петр и Феврония Муромские» и альбом «Русский балет». Единственный «осязаемый» проект ФСКИ – диагностические центры «Белая роза», где женщины могут пройти бесплатную диагностику на предмет наличия рака, выяснили в издании.

Узнать о тратах организаций удалось из базы СПАРК. В основном траты фондов указываются в статье «иные расходы». Например, фонд «Дар» на это потратил 456,6 млн рублей в 2015 году, а на внутренние расходы организации (зарплаты, командировки, покупку имущества для фонда) пошло примерно 800 млн рублей. Согласно закону, благотворительные организации могут тратить на административные расходы только 20% поступающих средств.

Газета обнаружила также, что фонд «Дар» требовал взыскать с компании «Рикко-Стиль» 603,4 млн рублей аванса за работы по строительству здания с бассейном, которые он не выполнил. Работы «Рикко-Стиль» должен был выполнять по адресу, совпадающему с «дачей Медведева» в селе Миловка.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о «тайной империи» Медведева, которую он приобрел «на взятки олигархов и кредиты госбанков» с помощью «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах премьера.