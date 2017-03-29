Информация о задержании директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры РФ Артема Новикова не соответствует действительности. Об этом заявила глава пресс-службы министерства Ирина Казначеева, передает РБК.
«Это говорит об уровне современной журналистики. К сожалению, журналисты не способны даже на перепроверку информации, и готовы любую непроверенную новость давать, как сенсацию», – подчеркнула она.
По словам Казначеевой, Новиков 29 марта примет участие в работе коллегии Минкультуры.
О том, что сотрудники ФСБ РФ 28 марта задержали Новикова в здании министерства, ранее сообщило издание «Фонтанка» и подтвердил источник «Интерфакса».
Заметка дополняется.
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