09:59

Заместитель директора Эрмитажа по строительству Михаил Новиков отправлен под домашний арест по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова, передает «Интерфакс».

По ее словам, под домашним арестом Новиков останется до 23 мая. Ему вменяют преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали сына Новикова Артема, который занимает должность директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры РФ. Об этом сообщило издание «Фонтанка» и подтвердил источник «Интерфакса».

В Минкультуры задержание Артема Новикова опровергли утром 29 марта. Источник «Интерфакса» также заявил, что Новикова задержали накануне в связи с «делом реставраторов», но потом отпустили.

ФСБ открыла «дело реставраторов» в марте 2016 года. Оно связано с хищениями государственных средств при заключении контрактов на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом. Основным обвиняемым по этому делу проходит бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов.