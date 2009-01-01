13:11

Фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Максим Панфилов направлен на принудительное лечение. Об этом сообщает «Медиазона».

Ранее о переводе Панфилова в спецклинику ходатайствовал прокурор. Адвокаты Панфилова просили разрешить ему лечиться амбулаторно по месту жительства.

Панфилов в октябре 2016 года был признан невменяемым по заключению экспертизы Института имени Сербского. Ранее его родственники и адвокаты говорили, что Панфилов страдает синдромом Туретта.

Срок ареста Панфилова истекает 14 июня 2017 года. После задержания в апреле 2016 года его обвинили в участии в массовых беспорядках и нападении на полицейских. Следователи считают, что он «нанес удары сотрудникам полиции, пытаясь сорвать с них каски». Панфилов заявлял, что участвовал в акции на Болотной площади, но не участвовал в беспорядках и не причинял вреда полицейским.

Панфилова также задерживали во время событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Тогда его оштрафовали на тысячу рублей и отпустили.

«Марш миллионов» на Болотной площади был согласован властями. При проведении акции между участниками шествия и полицейскими начались столкновения, которые Следственный комитет позднее назвал спланированными массовыми беспорядками. Фигурантами «болотного дела» стали более 30 человек.