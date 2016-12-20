11:03

Информация о неготовности служащих Нацгвардии в чеченской станице Наурская к нападению боевиков не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северокавказского округа войск Нацгвардии РФ.

Отмечается, что проверка показала, что бойцы Нацгвардии действовали «мужественно и самоотверженно», в соответствии с должностными обязанностями и воинскими уставами. «Это позволило не допустить многочисленных жертв среди военнослужащих и членов их семей, проживающих на территории военного городка», – указали в Нацгвардии.

Ранее источники РБК рассказали, что во время нападения служащие Нацгвардии были без оружия, которое они накануне вечером сдали, согласно правилам, в камеру хранения. При этом дежурные в ночь нападения спали, из-за этого подвергшиеся нападению бойцы не сразу получили доступ к оружию.

Нападение на военный городок в Наурской произошло в ночь на 24 марта. По данным Следственного комитета, боевики имели при себе ножи и огнестрельное оружие. Погибли шестеро военнослужащих, еще трое были ранены. Также были убиты шестеро нападавших. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».

После нападения Следственный комитет завел уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о хищении оружия с применением насилия. Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что напавшие на базу в Наурской намеревались захватить оружие и затем «совершить резонансные теракты».