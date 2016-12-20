Европейская комиссия заблокировала покупку Лондонской фондовой биржи (LSE) франкфуртской Deutsche Boerse. Об этом сказано в пресс-релизе Еврокомиссии.
«В результате расследования комиссия пришла к выводу, что объединение приведет к созданию монополии на рынке для клиринга инструментов с фиксированным уровнем доходности», – сказано в заявлении.
Эксперты пришли к выводу, что стороны не предоставили средства правовой защиты от создания монополии. Еврокомиссия ранее потребовала от LSE продать долю в торговой платформе фиксированного дохода MTS, но совет директоров отказался выполнить эти требования.
Компаниям принадлежат биржи в Германии, Италии и Великобритании, а также несколько клиринговых палат в Европе.
LSE и Deutsche Boerse объявили об объединении в марте 2016 года. Слияние привело бы к созданию одной из крупнейших мировых бирж, чья капитализация составила бы примерно $30 млрд.
Заметка дополняется.
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