12:21

Высокий суд Лондона рассмотрит иск России о невыплате Украиной долга $3 млрд в ускоренном порядке. Такое решение огласил судья Уильям Блэр, передает «Прайм».

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство российской стороны, поданное в середине 2016 года. Ускоренный порядок рассмотрения дела проводится без проведения полномасштабного судебного разбирательства, в том числе без прений сторон.

Как поясняли юристы, представляющие требования РФ, требование об ускоренном порядке дела связано с «отсутствием реальных шансов» у Украины оспорить требование вернуть долг Москве. В российском Минфине указывали, что в отзыве на иск Киев использовал исключительно политические аргумента, не относящиеся к делу и зачастую не соответствующие действительности.

Задолженность Украины перед Россией возникла после того, как Москва в конце 2013 года согласилась предоставить Киеву $15 млрд для стабилизации экономики. Средства должны были поступить путем выкупа украинских облигаций на Ирландской бирже. Первый транш евробондов на сумму $3 млрд был выкуплен российским Фондом национального благосостояния в декабре 2013 года, а в начале 2014 года Москва приостановила кредитование Киева после смены власти на Украине. В декабре 2015 года Киев отказался оплачивать кредит, взятый в 2013 году, заявив, что Россия принудила Украину заключить соглашение. В феврале 2016 года РФ подала иск к Украине в связи с задолженностью.