12:18

Журналистка Марианна Максимовская будет работать в Сбербанке, она займет должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций. Об этом сообщают «Ведомости».

Ранее этот пост занимала экс-глава РИА Новости Светлана Миронюк, в феврале она ушла из Сбербанка.

«Переговоры с Максимовской в финальной стадии и скоро состоится назначение. Все стороны согласны», – рассказал изданию источник, близкий к банку.

По словам другого собеседника «Ведомостей», Максимовскую представят сотрудникам Сбербанка уже в среду. Сама журналистка заявила, что сможет прокомментировать информацию в пятницу. Миронюк от комментариев отказалась.

До последнего времени Максимовская занимала пост вице-президента холдинга «Новаком», созданного группой компаний «Михайлов и партнеры». В «Новакоме» отметили, что ничего не знают о переходе Максимовской на другую работу.

Марианна Максимовская – известный журналист и телеведущая. В начале 90-х она начала работать в новостной службе Первого канала, затем перешла на НТВ. После смены собственника телеканала в 2001 году Максимовская работала на ТНТ, затем на ТВ-6 и ТВС.

В 2003 году она стала автором и ведущей собственной аналитической программы «Неделя с Марианной Максимовской» на РЕН ТВ. Передача трижды получала «ТЭФИ», сама Максимовская в 2010 году была признана лучшей ведущей информационно-аналитической программы. В августе 2014 года передачу закрыли, позднее Максимовская покинула РЕН ТВ.

С января 2015 года она работала вице-президентом группы компаний «Михайлов и партнеры», через год перешла на ту же должность в «Новаком».