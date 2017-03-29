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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя прошедшие 26 марта протестные акции, заявила, что власть должна вести диалог с обществом.

«Нельзя делать вид, что ничего не происходит, прятать голову под крыло», – приводит ее слова «Российская газета».

Матвиенко отметила, что необходимо создать новые площадки для диалога власти и общества и поручила подготовить соответствующее предложение.

«Все представители власти – депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах, безусловно, должны встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы решения этих вопросов», – цитирует ее «Интерфакс».

Ранее о необходимости диалога с участниками протестов заявила сенатор Людмила Нарусова.

Митинги также прокомментировал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, организаторы митингов «пытаются решать свои политические, в том числе, предвыборные задачи через привлечение внимания к борьбе с коррупцией». В то же время Миронов отметил, что причиной протестов стала закрытость информации об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Если бы в нашей стране действовали антикоррупционные законы, если бы власть была открытой… Ну создаете вы какой-то фонд, но почему об этом публично не сказать, приобретает этот фонд какую-то недвижимость, почему об это публично не сказать», – сказал он и призвал Медведева ответить «тем миллионам граждан, у которых вопрос остается в голове».

24 марта думская франция КПРФ потребовала провести парламентское расследование по поводу имущества Медведева. Ранее депутат Валерий Рашкин заявил, что обратился в Следственный комитет с просьбой проверить информацию о коррупционной деятельности премьера.

26 марта в 97 городах России прошли акции «Он нам не Димон». Причиной протестов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайных активах» Медведева. Во многих городах акции закончились массовыми задержаниями, задерживали в том числе несовершеннолетних. В двух случаях в результате столкновений с полицией были возбуждены уголовные дела.

Организатора акций, основателя ФБК Алексея Навального, задержали и арестовали на 15 суток. Кроме того, полиция задержала 17 сотрудников и помощников фонда, в общей сложности они получили 118 суток ареста.