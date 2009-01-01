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Председатель наблюдательного совета фонда «Дар» Илья Елисеев, фигурирующий в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пожаловался на «политических проходимцев», которые пытаются опорочить репутацию как его самого, так и организаций, с которыми он связан. Об этом Елисеев 29 марта сообщил РБК.

По его словам, он скоро представит комментарии, в которых опишет, «что на самом деле стоит за теми “фактами” о нем и его коллегах по работе, которые обильно генерируют политические проходимцы и обслуживающие их журналисты». Елисеев допустил судебное преследование этих лиц.

Ранее 29 марта «Новая газета» рассказала о попытках получить доступ к отчетности фондов, упомянутых в докладе ФБК. Однако на запрос часть организаций ответила отказом, а другие не дали ответа. Один из фондов прислал журналистам брошюру «Поздравляем! Вы беременны».

Издание пыталось связаться с фондами «Дар», «Градислава», «Соцгоспроект», Фондом поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фондом социально-культурных инициатив (ФСКИ). Елисеев возглавляет наблюдательные советы в «Даре», «Соцгоспроекте» и ФСКИ.

Все упомянутые фонды, как считают в ФБК, участвовали в «преступной схеме», которую Медведев организовал для покупки яхт, особняков, земельных участков и виноделен «на взятки олигархов и кредиты госбанков». Елисеев, заместитель председателя правления Газпромбанка и однокурсник Медведева, назывался в докладе ФБК доверенным лицом премьера и одним из управляющих его активами.

ФБК опубликовал расследование об активах Медведева 2 марта. На следующий день Елисеев назвал доклад фонда безосновательным «информационным вбросом», являющимся «примером очевидной политической пропаганды».