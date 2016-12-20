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Сценаристы любят строить сюжеты фильмов вокруг персонажей с потерянной памятью: это легкий способ создать интригу. Фильмы внесли определенный вклад в то, что амнезия стала расхожим понятием. Многие сталкивались с ней лишь на экранах телевизоров, и забывчивому человеку мы легко можем бросить фразу: «У тебя что, амнезия?!» Но чаще всего под этим словом подразумевается именно так называемая «голливудская амнезия», а не реальное заболевание. Некоторые фильмы не просто искажают наше представление о ней, а показывают ее ровно в противоположном свете. Чем отличается «голливудская амнезия» от настоящей? Мы решили выяснить на примере нескольких известных картин.