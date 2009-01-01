Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о запуске процесса выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр заявила, что у нее есть план нового договора о партнерстве с Евросоюзом.
Тереза Мэй ранее 29 марта подписала письмо, в котором она уведомляет ЕС о начале процесса Brexit. Его доставили председателю Европейского совета Дональду Туску.
https://twitter.com/eucopresident/status/847048551792291840
Королева Великобритании подписала закон 16 марта. Королевство окончательно покинет ЕС через два года, пояснял министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.
Для поддержки экономики страны в переходный период в Великобритании создадут резервный фонд размером £60 млрд. До этого сообщалось, что выход из ЕС обойдется Великобритании в €50–60 млрд. В эту сумму вошли долгосрочные финансовые обязательства, отчисления в общеевропейский бюджет и пенсионные выплаты.
Летом 2016 года прошел референдум о членстве Великобритании в союзе, на нем более половины жителей страны высказались за выход из ЕС. После этого премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а его место заняла Тереза Мэй.
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