Участников акции «Он нам не Димон» 26 марта было так много, а полиция так старательно противодействовала их движению, что акция, заявленная как прогулка, превратилась в митинг у памятника Пушкину. Полиция действовала жестко – больше тысячи задержанных, десятки получивших телесные повреждения. Но городской администрации этого показалось мало, и на следующий день она объявила, что Пушкинская площадь закрывается для ремонта памятника Пушкину.

Разумеется, это не связано с тем, что памятник Пушкину пострадал от действий участников акции. Причина здесь в том, какую роль играет пространство в городе и его центральные места. Какая логика стоит за действиями власти, какие центральные места остались в Москве и как горожанам вернуть себе общественное пространство?