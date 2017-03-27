14:56

Президент России Владимир Путин уволил представителя России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Георгия Матюшкина. Соответствующий приказ был опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом сам Матюшкин подчеркнул, что ушел с должности по собственному желанию. Ему предстоит операция и затем долгое восстановление, рассказал Матюшкин РБК. В Минюсте пока не сообщили, кто будет исполнять обязанности представителя РФ при ЕСПЧ.

Кроме того, своего поста лишился начальник ГИБДД Виктор Нилов. По данным источника РИА Новости, Нилова уволили из-за достижения предельного возраста пребывания на госслужбе. Ему недавно исполнилось 62 года.

Президент также освободил от должностей главу управления СК по Чукотке и замначальника управления СК по Кемеровской области, заместителя главного судебного пристава России и начальника управления Фельдъегерской службы РФ.

Тем же приказом Путин назначил новых начальников управлений СК по Новгородской и Вологодской областям, а также по Ханты-Мансийскому и Камчатскому краям. Помимо этого, президент назначил новых прокуроров в Мордовии, Ярославской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.

Ранее «Фонтанка» писала, что в России хотят упразднить ГИБДД. По данным издания, Госавтоинспекция станет частью патрульно-постовой службы полиции, реформу собираются провести не раньше 2018 года. Конкретных механизмов по реорганизации пока нет, подчеркивали источники «Фонтанки».