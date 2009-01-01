15:39

Президент РФ Владимир Путин дал Федеральной службе охраны (ФСО) право на изъятие земель. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу с даты подписания.

Подобным правом ведомство может воспользоваться в случае изъятия участков для государственных нужд «в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России». Соответствующие изменения были внесены в положение о ФСО.

Ранее служба могла только бессрочно пользоваться земельными участками, изымать их она не могла. С просьбой разрешить ФСО изымать участки ведомство обратилось в августе 2016 года. Этот запрос в службе пояснили необходимостью выполнения основной задачи ФСО – обеспечения безопасности объектов госохраны.

В августе 2016 года право на изъятие земель запросила также Федеральная служба безопасности. Ответа на этот запрос со стороны правительства пока не поступало.