16:02

На Московской бирже была заключена сделка по продаже акций «Транснефти» на сумму 169,7 млрд рублей. Как пишут «Ведомости», таким крупным пакетом в компании владеет UCP Ильи Щербовича.

О том, что именно Щербович продал свои акции, изданию рассказали контрагент «Транснефти» и управляющий инвестфондом. О покупателе пока ничего неизвестно, в «Транснефти» и UCP не комментируют ситуацию.

В UCP подчеркнули, что не раскрывают информацию о размере пакета акций «Транснефти». При этом ранее Щербович подтверждал, что его компания выступает самым крупным акционером среди всех владельцев привилегированных акций. По данным «Транснефти», фондам UCP принадлежит 71 % привилегированных акций монополии.

С марта 2016 года UCP судится с «Транснефтью» для увеличения дивидендов на привилегированные акции.

В июле 2016 РБК сообщал о документе под названием «Концептуальная договоренность». Согласно договору, в 2011 году Щербович и президент «Транснефти» Николай Токарев договорились, что UCP будет скупать привилегированные акции нефтяной компании, а затем продаст их «Транснефти». Представитель UCP подтверждал, что соглашение подлинное, в «Транснефти» это отрицали.

Издание со ссылкой на источники отмечало, что сделка по продаже пакета UCP самой монополии должна была состояться в конце 2015 года, однако «Транснефть» в итоге отказалась от покупки.