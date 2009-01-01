Протест против выхода Великобритании из Евроcоюза перед зданием парламента в Лондоне. Фото: Stefan Wermuth / Reuters

29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit, направив уведомление о выходе страны из ЕС председателю Европейского совета Дональду Туску.

Туск заявил, что в Евросоюзе расстроены из-за решения Великобритании отсоединиться. «Мы уже скучаем по вам. Спасибо и прощайте», – заключил он. Как Великобритания будет отсоединяться от ЕС и есть ли еще путь назад?

Может ли теперь что-то остановить процесс?