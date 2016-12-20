29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit, направив уведомление о выходе страны из ЕС председателю Европейского совета Дональду Туску.
Туск заявил, что в Евросоюзе расстроены из-за решения Великобритании отсоединиться. «Мы уже скучаем по вам. Спасибо и прощайте», – заключил он. Как Великобритания будет отсоединяться от ЕС и есть ли еще путь назад?
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