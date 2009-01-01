16:58

Новым начальником ГИБДД России может стать глава управления МВД по Хабаровскому краю Михаил Черников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванные источники.

По данным агентства, сейчас кандидатура Черникова находится на согласовании. Официально информация о его назначении не подтверждена.

Ранее 29 марта президент РФ Владимир Путин уволил главу Госавтоинспекции Виктора Нилова. Источники РИА Новости и «Интерфакса» указали, что Нилов достиг предельного возраста пребывания на госслужбе: недавно ему исполнилось 62 года.

Генерал-майор Черников начал службу в МВД в 1995 году в Ачинске. После этого он работал на руководящих должностях в ГИБДД Красноярского края и главном управлении МВД по Ставропольскому краю. Управление МВД по Хабаровскому краю Черников возглавил в феврале 2016 года.