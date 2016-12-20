16:59

Бывший губернатор Никита Белых получил €600 тысяч за «совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия». Об этом говорится в релизе Следственного комитета. Ранее формулировку о «законных действиях» ведомство не использовало.

Ведомство закончило расследование дела Белых. По версии следствия, он получал деньги от «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) и «Лесохозяйственной управляющей компании». Помимо этого, экс-чиновник якобы брал взятки за «общее покровительство и попустительство по службе» при контроле над ходом инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности в Кировской области.

Ранее на судебном заседании следователь по делу экс-губернатора объявил о втором эпизоде в деле Белых. Изначально его обвиняли в получении €400 тысяч, позднее добавились еще €200 тысяч. По словам адвоката Андрея Грохотова, этот эпизод «вымышленный», так как «взятки нет». Бизнесмен, якобы давший Белых взятку, давно находится в СИЗО и было странно, если он начал давать показания только через несколько месяцев, указал юрист.

Белых задержали летом 2016 года. Как утверждает следствие, деньги ему передавали бывший владелец НЛК Альберт Ларицкий и нынешний владелец предприятия Юрий Зюдхаймер. Ларицкого приговорили к трем годам колонии за мошенничество с задолженностью НЛК и хищении кредитов Сбербанка.

Зюдхаймер рассказывал, что передал деньги Белых, которые тот попросил «на выборы». Reuters уточняло, что «ошибка» экс-губернатора была в личном получении денег, а не переводе их в фонды.