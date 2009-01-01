17:25

Японский мужчина стал первым человеком, получившим индуцированные стволовые клетки от донора. Операция была проведена 28 марта в больнице города Кобе, сообщает сайт журнала Nature.

Японец, которому сейчас за 60, страдает макулодистрофией – поражением желтого пятна в сетчатке глаза, которое приводит к слепоте. Чтобы предотвратить прогрессирование дегенеративных процессов, мужчине пересадили индуцированные плюрипотентные клетки, полученные из кожи анонимного донора.

Индуцированные плюрипотентные клетки (induced pluripotent stem, iPS) получают из сформировавшихся клеток одной из частей тела. Их «перепрограммируют» в эмбриональное состояние, а затем стимулируют к тому, чтобы они развились в те клетки, которые требуются, чтобы вылечить болезнь. В ходе операции в Японии таким образом были получены клетки здоровой сетчатки глаза, которые затем подсадили пациенту. Сообщается, что операция прошла нормально, организм реципиента не отторгает донорский материал.

Донорские iPS-клетки не могут полностью генетически соответствовать реципиенту. Как и в случае с пересадкой органов, врачи ищут максимально подходящих доноров. В настоящее время специалисты, работающие со стволовыми клетками, создают банк клеток, чтобы повысить шанс нахождения оптимальных доноров для пациентов.