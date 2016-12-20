17:54

Сотрудники музея Исаакиевского собора обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Обращение опубликовано на сайте музея.

Коллектив музея просит Путина не допустить передачу собора в ускоренном порядке к 16 апреля и приостановить действие закона о передаче религиозным организациям госимущества религиозного назначения (№ 327-ФЗ от 2010 года).

Как объясняют в музее, в случае передачи Исаакия РПЦ в безвозмездное пользование расходы на реставрацию и сохранение памятника будет оплачивать городская администрация и, следовательно, налогоплательщики, так как город остается собственником музея.

«При этом механизм взаимодействия “безвозмездного пользователя” и “собственника” законом № 327 ФЗ от 2010 г. не определен и в сложившийся ситуации трактуется по простой формуле: “пользуемся мы – платите вы”», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодно только на реставрацию живописи музей тратит от 80 до 100 млн рублей из собственного бюджета. Собор не получает государственных дотаций на протяжении последних 20 лет, подчеркивается в письме.

По мнению коллектива музея, возможное решение Смольного об ускоренной передаче собора «создает угрозу состоянию уникального памятника архитектуры, являющегося объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО». «Руководству музея отдаются устные распоряжения, противоречащие друг другу и законам Российской Федерации», – пишут сотрудники Исаакия.

Накануне избирком Санкт-Петербурга одобрил заявку на проведение референдума по поводу передачи собора РПЦ. Теперь решение будут принимать депутаты Заксобрания.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Смольный потребовал у музея Исаакиевского собора вывезти все экспонаты до Пасхи, поскольку у чиновников «есть желание» передать здание в пользование РПЦ к празднику. В музее назвали такие сроки невыполнимыми и отметили, что никаких официальных приказов по этому поводу нет.