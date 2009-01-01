Обществу нужны герои. Там, наверху. Среди уважаемых людей. Среди признанных мэтров. Общество отыскивает этих героев среди тех, кто допущен к телу номер один, восхищается их невиданной смелостью и слагает о своих героях легенды. Ну, потому что если не верить, что там, наверху, герои тоже все-таки есть, жить как-то совсем уж серо.

Когда-то давно, в декабре довоенного 2012-го, Совет Федерации спешно проштамповывал принятый Думой «закон Димы Яковлева». 143 сенатора из 143 присутствовавших на историческом заседании проголосовали, разумеется, за самый позорный из законов новой России. Но несколько человек на заседание не явились, и примерно сутки модно было восхищаться их невообразимой смелостью. Через сутки выяснилось, что большинство отсутствовавших имели уважительные причины и успели написать в СФ письма, горячо одобрявшие полезный, нужный и своевременный антисиротский закон. Но осталось ведь несколько прогульщиков! Их и продолжили считать героями.

Хотя вообще-то даже и не подвигом никаким, а просто нормальным человеческим поступком было бы голосование против. Не повлекшее бы за собой ни пыток в подвалах, ни ссылки в Сибирь. Но не нашлось тогда готовых голосовать против.

Впрочем, что сенаторы – люди непонятные и незнаменитые, их и по именам-то никто не помнит. Иное дело – люди искусства, творцы, властители дум.