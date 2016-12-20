18:07

Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России долг по еврооблигациям на сумму $3 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов России.

Суд указал на отсутствие аргументов у Украины, которые бы опровергали информацию о наличии долга России. Из-за этого суд отказался проводить полномасштабное судебное разбирательство и согласился на ускоренный порядок рассмотрения дела, пояснили в ведомстве.

«Таким образом, суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде города Лондона не предполагается», – сказано в заявлении Минфина.

Украинская сторона будет оспаривать решение суда.

Москва в конце 2013 года согласилась предоставить Киеву $15 млрд для стабилизации экономики, деньги предполагалось перевести путем выкупа украинских облигаций на Ирландской бирже. Первый транш евробондов в $3 млрд был выкуплен в 2013 году, а после смены власти на Украины Россия приостановила кредитование.

В декабре 2015 года Киев отказался оплачивать кредит, объяснив это тем, что Россия якобы принудила украинских властей заключить соглашение. В феврале 2016 года Россия подала иск к Украине.