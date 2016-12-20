18:18

Samsung представила новый смартфон Galaxy S8. Об этом сообщается в твиттере компании.

https://twitter.com/Samsung/status/847102160881930242

Кроме обычного Galaxy S8 с дисплеем 5,8 дюйма, производитель также презентовал увеличенный Galaxy S8+ (6,2 дюйма). Оба они оснащены изогнутым экраном и сканером радужной оболочки глаза.

https://twitter.com/SamsungMobile/status/847105819388841987

В обоих смартфонах предусмотрены две камеры – основная и фронтальная, на 12 и 8 мегапикселей соответственно. Встроенная память – 64 гигабайта, оперативная – 4 гигабайта. Класс защиты Galaxy S8 и S8+ от воды и пыли – максимальный (IP68).

Устройства поступят в продажу 21 апреля, но предзаказ на них можно оформить уже сейчас, отмечает Bloomberg. Оба смартфона будут производиться в черном, сером, серебристом, голубом и золотом корпусах.

Ожидается, что новые смартфоны помогут Samsung преодолеть последствия неудачного запуска взрывающихся Galaxy Note 7. Продажи этих смартфонов начались в августе 2016 года, но после сообщений об их возгорании компания остановила их продажу и отозвала 2,5 млн устройств. Несмотря на замену устройств, возгорания продолжились, так что в октябре 2016 года Samsung объявила о прекращении выпуска Galaxy Note 7.