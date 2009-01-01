Совместные банковские счета могут стать реальностью до конца года. Госдума намерена внести соответствующие поправки в ГК, а крупнейшие банки задумались о создании новых продуктов, позволяющих частным клиентам вести общий семейный бюджет. Смысл нововведений – привлечь людей, которые хотят на что-то тратить или копить вместе, но не имеют под рукой более удобного инструмента, чем наличные.

Общий счет, говорят банкиры и психологи, это гремучая смесь финансовых задач по планированию расходов и накоплений с богатой палитрой различных эмоций – часто именно разное отношение к деньгам становится причиной ссор и разводов. Republic узнал, как российские семьи распоряжаются своими финансами, какие психологические проблемы у них при этом возникают, и как их можно решить.

Как можно управлять семейным бюджетом?

Есть несколько моделей управления общесемейными доходами, рассказывает старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова.

Общий или частичный пул средств. Оба партнера пополняют его за счет своих доходов, и каждый берет, сколько ему ужно. Основной принцип – взаимная ответственность. У кого-то из супругов при этом может быть решающий голос по поводу предстоящих трат.

Управление с доминированием одного из партнеров. В зависимости от того, кому принадлежит финансовая власть, можно выделить семьи с мужским, женским управлением деньгами, объясняет Ибрагимова. Но, даже здесь, тот, кто распоряжается доходами, не обязательно обладает властью принимать ключевые решения.

Независимое управление. Каждый распоряжается своими доходами самостоятельно.

Какая модель чаще встречается в России?