19:54

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник, близкий к следствию.

Официально эта информация пока не подтверждена. Адвокат Вороненкова Андрей Гривцов заявил агентству, что не получал уведомлений о возбуждении такого дела.

По данным собеседника РИА Новости, дело находится у следователя СК РФ Дениса Жеренова. Он же, как указывает агентство, ведет дело в отношении Вороненкова о мошенничестве.

Дело о мошенничестве в отношении экс-депутата было возбуждено в 2011 году. По версии следствия, Вороненков был причастен к хищению здания в Москве стоимостью 127 млн рублей у предпринимателя Отари Кобахидзе.

Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Охранник бывшего депутат ранил нападавшего, который позднее умер в больнице. Киллером оказался гражданин Украины Павел Паршов, который до этого служил в Национальной гвардии Украины. Украинские власти завели дело по статье «умышленное убийство».

Вороненков вместе с женой покинули Россию в октябре 2016 года. В феврале 2017 года он рассказал, что эмигрировал из РФ из-за преследования со стороны ФСБ, назвал голосование по Крыму в Госдуме незаконным, а также дал показания по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича. После этого Следственный комитет РФ объявил Вороненкова в розыск по делу 2011 года.