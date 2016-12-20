20:56

Комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) изучит прошедший в Москве митинг «Он нам не Димон» и представит президенту Владимиру Путину соответствующий доклад. Об этом ТАСС рассказал руководитель комиссии Николай Сванидзе.

«Сегодня состоялось заседание комиссии, в котором приняла участие уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Решили, что будем проводить расследование событий 26 марта силами комиссии в расширенном составе, и конечным итогом должен стать доклад главе государства», – заявил он.

Как уточнил Сванидзе, комиссия рассмотрит документы, касающиеся отказа в согласовании митинга, материалы МВД и «призывы к выходу на несогласованную акцию», а также заслушает членов Общественной наблюдательной комиссии.

Будет ли производиться проверка прошедших митингов «Он нам не Димон» в других городах – не сообщается.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала представителей властей не «прятать голову под крыло» после протестных акций и налаживать диалог с демонстрантами.

26 марта в 97 городах России прошли митинги «Он нам не Димон», большинство из них не были согласованы. Протесты начались после расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» премьер-министра России Дмитрия Медведева, которую он якобы приобрел «на взятки олигархов и кредиты госбанков» с помощью «преступной схемы»

Во многих городах акции закончились массовыми задержаниями. В частности, в Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержали более тысячи человек. По информации столичных властей – около 600 человек.

В двух случаях в результате столкновений с полицией были возбуждены уголовные дела.

Организатора акций и основателя ФБК Алексея Навального задержали и арестовали на 15 суток. Кроме того, полиция задержала 17 сотрудников и помощников фонда, которые суммарно получили 118 суток ареста.