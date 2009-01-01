22:52

Бизнесмен Александр Мамут закрыл сделку по покупке у сына сенатора Сулеймана Керимова Саида Керимова крупнейшей в России сети кинотеатров «Синема Парк», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Представитель управляющего активами Мамута фонда A&NN Investments подтвердил изданию факт завершения покупки, но отказался называть сумму сделки.

Более того, как рассказали несколько источников газеты в индустрии, Мамут планирует приобрести еще одну сеть кинотеатров – «Формулу кино», переговоры с ее владельцами находятся в «продвинутой стадии», и сделка может быть закрыта в апреле 2017 года.

Как отмечает «Коммерсантъ», «Синема Парк» с 39 кинотеатрами занимает 7,5% рынка по числу кинозалов и более развита в регионах, в то время как «Формула кино» объединяет 35 кинотеатров, занимает 5,9% рынка и шире представлена в Москве и Санкт-Петербурге.

Об интересе Мамута к сети «Синема парк» стало известно в январе.

«Коммерсантъ» тогда отмечал, что в 2014 году Саид Керимов выкупил «Синема парк» у Владимира Потанина за $300–400 млн, но захотел продать актив после неудачной попытки объединения с «Формулой кино».